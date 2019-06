Transvestiit Kimberly rääkis, kuidas ettevõtted pride'i-kuul LGBT-kogukonda ekspluateerivad

Vuntsidega transvestiit Kimberly Clark, kellel on YouTube'is üle 75 000 jälgija, avaldas pride'i-kuud kokkuvõtva video, kus tõi välja, et kuigi seksuaalvähemuste jaoks on olukord aastatega paremaks muutunud, siis on USAs seadusega lubatud 26 osariigis seksuaalvähemused oma orientatsiooni pärast vallandada.

Kimberly video fookuses on firmade turunduskampaaniad ning asjaolu, et paljud hakkavad pride'i-kuul ehk juunis müüma kõiksugu LGBTQ+ kogukonnale viitavaid tarbeesemeid. Esemetele lisatakse vikerkaarevärvid või viidatakse, kui seksuaalvähemuste kogukonnale. See on Kimberly arvates probleem, sest tihti ei lähe see raha, mis selle kauba müügist teenitakse, LGBTQ+ kogukonnale, vaid selle rikastele omanikele. Kimberly arvates ei ole okei kasutada LGBTQ+ kogukonnale pühendatud kuud odavate ja väärusetute asjade reklaamiks ja müügiks ning seda vaid selleks, et ettevõtete tegevjuhid saaksid veel rohkem raha teenida.

Pride'i-kuu ja sellega seotud marsid algasid on inspreeritud 50 aastat tagasi USA Stonewalli baarist alanud rahutustest. LGBTQ+ kogukonna liikmetel sai küllalt, et politsei neid ahistab ning teised kogukonna liikmed tapavad. Nad hakkasid oma õiguste eest seistes vastu ning sealt algas teekond nende võrdsema kohtlemise suunas. Kuigi LGBTQ+ kogukond on poole sajandiga teinud läbi suure teekonna, siis on veel palju minna. Sellele ei aita sugugi kaasa ettevõtete soov kasutada seksuaalvähemuste verd, kannatusi ja pisaraid enda rikastumise eesmärgil.

Kimberly Clark soovitab toetada LGBTQ+ väikeettevõtteid, kes samuti erinevaid tarbeesemeid müüvad. Ja seda mitte vaid pride'i-kuul, vaid aasta läbi.