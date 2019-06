Rammsteini Eesti kontsert toimub järgmisel suvel

Legendaarne Saksa rokkbänd Rammstein postitas sotsiaalmeediasse video, kus reklaamitakse väikese klipiga oma tulevast kontserdisarja. Plahvatusohtlikus videos on näha ka Eestit, mis tähendab, et sakslased on taas Eestimaad väisamas.

Rammstein, kes on Eestis käinud neljal korral, on vaieldamatult eestlaste lemmik, kuid nüüd paistab, et kontserdi kohta on tekkinud mõned küsimused. Live Nation Estonia, kes suuri kontserte Eestis korraldab, küll jagas oma Facebooki lehel sama videot, mis Saksa bänd ise, aga rohkem infot saadaval ei ole.

End ürituste korraldajana reklaamiv EU Concerts Live on oma lehel loonud Rammsteini Eesti kontserdi ürituse, mis toimub väidetavalt 1. märtsil. Rammstein on reklaaminud, et nende kontsert toimub Tallinna lauluväljakul, see tähendab, et tegu on välikontserdiga. Kuna 1. märts on aeg, mil Eestis tihti veel lumi maas ning miinuskraadidki pole haruldased, siis paneb kukalt kratsima, miks see sel ajal toimub.

Samas kui kontserdikorraldaja lehekülge edasi vaadata, siis selgub, et ka kõik teised kontserdipaigad on samal kuupäeval. Aarhus, Göteborg, Trondheim, Varssavi jt, kõikidel on kontserdi kuupäevaks märgitud 1. märts. See võib tähendada, et tegu on Saksa bändi Euroopa tuuri algusega ja õiged ajad pannakse paika hiljem.

Rammstein. FOTO: Jens Koch

Elu24 on selle segaduse klaarimiseks pöördunud ka Live Nation Estonia poole, kes sõnas, et EU Concerts Live'i näol on tegu petulehega ja sellist kontserdikorraldajat pole olemaski.

Eesti kontserdikorraldaja Live Nation Estonia, kes korraldas ka 2017. aastal toimunud kontserti, esindaja ütles, et artisti tulekus saab kindel olla vaid siis, kui artist ise oma kontserdi välja kuulutab.

«Selge on aga see, et ilmaasjata nii suur bänd, nagu on seda Rammstein, ei jagaks enda videos Tallinna lauluväljaku hoone kujutist.»

Live Nation Estonia esindaja kinnitab, et Facebookis ringlev üritus on võltsing. «Tegemist on 101% Facebooki liba-event'i ning petulehega,» ütles esindaja ja lisas, et selliseid tempe tehakse Facebookis regulaarselt.

«Nii üritatakse pileteid müüa ja nendega hangeldada, seal hulgas ka kahtlaste lehekülgede kaudu. Sealt pileteid ostes ei saa inimene olla kindel, et ühele või teisele üritusele pääseb. Sellel leheküljel ei ole õigust kasutada artistide nimesid ega muid artistidega seotud materjale.»

Live Nationi esindaja sõnab, et ametlikud Facebooki üritused on vaid need, mille artistid ise ja nendega lepingu sõlminud kohalikud korraldajad loovad. «Samuti peab alati tähelepanu pöörama ka sellele, kuhu üks või teine piletiostulink viib. Inimesed, olge ettevaatlikud!»