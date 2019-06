Video: paar abiellus haiglas, pool minutit hiljem sündis nende laps

Michael Gallardo ja Marie Margaritondo elu kaks kõige tähtsamat sündmust leidsid aset väga lühikese aja jooksul ja kiiresti, teatab msn.com.

Paari sõnul oli lapse sündi oodata alles kolme nädala pärast ja nad arvasid, et jõuavad enne seda veel palju ettevalmistusi teha. Nad kolisid uuede koju ja kui naine asju lahti pakkis, algas sünnitus.

Oli 25. juuni ja mees oli kodust ära. Margaritondo helistas mehele, et nüüd peavad nad haiglasse minema.

«Ma arvasin, et ta teeb nalja ja ma ei uskunud teda. Naersin, kuid siis sain aru, et asi on naljast kaugel ja ma kiirustasin koju,» sõnas mees.

Gallardo võttis naise autole ja nad sõitsid Morristown Medical Centre haiglasse.

«Haiglas tuli meil täita erinevaid pabereid ja kui selgus, et kuna me ei ole abielus, siis ei saa ma oma naise puhul ühtegi elupäästvat otsust langetada. Leidsin siis, et peaksime abielluma,» meenutas mees.

Ta uuris haigla töötajatelt kas see on võimalik ja sai vastuseks, et on küll. Sünnitusarst teatas, et laps peaks sündima 10 minuti pärast ning seega peavad nad kiiresti abielluma.

Üks medõde läks haigla kaplanit kutsuma. Teine uuris, et kui kaplan ei saa, kas siis mõni kirikuõpetaja saaks tseremoonia viia läbi veebikaamera abil.

Kolmas medõde läks haigla aeda ja tõi sünnitajale pruudikimbu.

«Kõik toimus väga kiiresti,» lisas Gallardo.

Üks õdedest tuli tagasi mitte ühe, vaid kahe kaplaniga. Gallardo jõudis tunnistajateks kutsuda enda ja oma naise ema.

Gallardo oli juba varem saanud loa abiellumiseks, ta tõi selle dokumendi oma autost ja esitas haiglale.

«See oli ilus tseremoonia. Lisaks meile olid kohal meie emad. Nutitelefonist tuli Mozarti muusikat. Mitte igalühel ei ole sellist erakordset paariminemist,» jätkas ameeriklane.

Michael Gallardo ja Marie Margaritondo FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Siis kuulis Gallardo, kuidas kaplan ütles, et ta võib pruuti suudelda. Kohe pärast seda veeretati naine operatsioonisaali, talle tehti keisrilõige ja sündis poeg, kes sai isa järgi nimeks Michael Jr. Laps sündis pool minutit pärast vanemate abiellumist.

45-aastase Gallardo ja 44-aastase Margaritondo sõnul ütlesid arsid, et kuna nad on juba üle 40, siis võib olla neil raske last saada. Lapse saamise tõenäosuseks pakuti 3 – 5 protsenti.

Siiski jäi naine rasedaks ja nüüd on neil poeg. Nii ema kui lapsega on kõik korras.