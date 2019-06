Reket purjus peaga sõitmisest: pudel õlut ja autoga poodi? Nõnda surm majja toodi

Reket ehk Tom-Olaf Urb osales Maanteeameti reklaamis, et võidelda purjus juhtimise vastu. Reket loeb reklaamis talle omapäraselt salmiridu, et taaskord tuua inimesteni purjus peaga sõitmise kahjulikkus. Ta teeb seda romulas, kõndides katkiste autode vahel, mis esindavad avariis osalenud sõidukeid.

«Mõned asjad ei sobi omavahel. Ma ei pea silmas pitsat ja ananassi - see on maitse asi-, vaid alkoholi ja mootorsõidukeid. Pudel õlut ja autoga poodi? Nõnda surm majja toodi. Vaata, üks klaasi veini juba tekitab joobe. Kas siis toidu kõrvale klaasike või sauna ees toober. Mistahes kogusest kainenemist pole võimalik kiirendada. Ja kui autos juht on joonud, targem on minna jala. Raske liiklusõnnestus ei ole ju juhus. Alkohol püsib veres palju kauem kui arvad - ta toime on tõhus. Seega juues ära mõtteid sõitmisest isegi hellita. Ja kui peadki sõitma. Joo promillita.»