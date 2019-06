Amsterdami 54-aastane seksitöötaja ei müü oma keha raha pärast

Kurikuulsa Amsterdami punaste laternate tänaval töötab umbes 6000 naist, kes meeste võrgutamise eest raha teenivad. Liberaalse seisakuga linna, kus narkootikumide ja seksi ostmine on legaalne, külastab üle 20 miljoni turisti aastas.

Hollandis on seksi ostmine legaalne, kui see toimub mõlema osapoole nõusolekul, nüüd aga võitleb selle vastu kohalik feministlik ning kristlik grupeering Exxpose. Grupp kogus oma eesmärgi nimel üle 40 tuhande allkirja, mistõttu kaalub Hollandi parlament seaduse muutmist.

Seksitöötaja, kes teenivad 100 naela ehk 112 eurot tunnis, on pahased, et neilt tahetakse ära võtta nende elatis. Exxpose on nende jaoks üleolev grupeering, kellel puuduvad feministlikud vaated, kuna nad tahavad röövida naistelt nende töö.

Amsterdami punaste laternate tänav. FOTO: PETER DEJONG / AP/Scanpix

54-aastane Melissa Heuft kinnitab, et punaste laternate tänaval määravad reeglid naised, kes otsustavad ise, kas lasevad kliendi sisse või ei. Naistel on paanikanupp, mis kutsub kohale akna juhataja ning vajadusel kutsutakse kõhklemata ka politsei. «Ärgu olgu siin kaksipidi mõistmist, seksitöötajad vastutavad Amsterdami akende eest,» rõhutas Heuft enesekindlalt.

Viis aastat seksitöötaja ametit pidanud naine lisab, et punaste laternate tänavatel on mitmed kaamerad ning see on tema arvates üks turvalisemaid kohti, kus töötada.

Lisaks kinnitab Heuft, et teeb seda tööd naudingu mitte raha pärast. «Seks kui töö on rahuldust pakkuv - see ei ole ainult raha pärast,» tunnistab Heuft, kes töötas varasemalt medõena ja pakub siiani kodust hooldusabi. ​Naine eelistab aga seksitöötaja tööd medõe ametikohale.