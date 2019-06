Video: USA Niagara jõest leiti kassisuurune kuldkala

Asjatundjate arvates võidi see kuldkala kas jõkke visata või sattus ta läbi kanalisatsiooni sinna.

Mittetulundusorganisatsiooni esindaja Marcus Rosten jäädvustas end koos kalaga, kelle pikkus on 36 sentimeetrit. Tavaliselt on kuldkalad 5 - 25-sentimeetrised.

Rosteni arvates viskas omanik kuldkala WC-potist alla ja kala jäi imekombel ellu, jõudes jõkke. Ta lisas, et kuldkalad võivad elada Erie järves, kus neil on üsna head ellujäämisvõimalused.

BNW esindajate teatel on New Yorgi osariigi veekogudes nähtud mitmeid kuldkalasid, kes on oletatavalt sinna sattunud illegaalsel teel. Zooloogide teatel paljunevad kuldkalad kiiresti, seda näitas 2012 tehtud katse, milles lasti Colorados asuvasse järve kümmekond kuldkala. Kolm aastat hiljem oli neid tuhandeid.