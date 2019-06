President Trump sai järjekordse vägistamissüüdistuse, kuid tal on enda kaitseks «geniaalne» vabandus

E. Jean Carrolli väitel ründas ärimees Trump teda 1995. või 1996. aastal USAs New Yorgis Bergdorf Goodmani luksuskaubamajas, vahendab The Guardian, seega naine pidanuks olema umbes 52-aastane.

Carrolli sõnul muutus sõbralik kokkupuude Trumpiga vägivaldseks, kui mees surus ta vastu riietusruumi seina, tegi oma püksiluku lahti ja sundis ta vahekorda astuma. Carrollil õnnestus ennast vabaks rüseleda ja plehku pista.

Politseisse ta avaldust ei teinud, kuna pealtnägijaid polnud ning ta tahtis seika võimalikult kiiresti unustada. Samuti süüdistas ta juhtunus ennast ega pidanud seda esiti vägistamiseks, vaid lihtsalt vägivaldseks rünnakuks.

Seik tuli päevavalgele nüüdseks 75-aastase Carrolli uues raamatus «What Do We Need Men For?» («milleks me mehi vajame?»), kus ta kirjeldab «vastikuid mehi», kellega on pidanud elu jooksul kokku puutuma.

E. Jean Carroll praegu. FOTO: AP/Scanpix

Trump eitas juhtunut poliitikaväljaandele The Hill antud intervjuus ning tal oli ka põhjendus. «Ma ütlen seda täie austusega: esiteks pole ta minu tüüpi, teiseks sellist asja ei juhtunud,» ütles president. Kui vettpidav see selgitus on, võib igaüks ise hinnata.

Trump lisas, et ei tea naisest midagi ega tunne teda ning on kahetsusväärne, et sellised valeväited levivad.

Carroll ütles ise CNNi saates, et tal on väga hea meel, et ta Trumpi «tüüpi» pole.

President Trumpi on varemgi seksuaalkuritegudes süüdistatud ning mees on kasutanud sama ettekäänet. 2016. aastal ütles ta, et endine ajakirjanik, keda ta väidetavalt 2005. aastal ahistas, pole tema maitse. «Ta valetab! Vaadake vaid teda, pole usutav,» põhjendas Trump.