Briti talendisaate laulja Susan Boyle tahab 58-aastasena emaks saada

Boyle esines saates Dan Wootton Interview, milles sõnas, et ta tahab perekonda ning kuna ta vanuse tõttu lapsendada ei saa, siis on ta nõus hakkama asendusemaks, teatab news.com.au.

«Olen 58. Mul on suur maja, kuhu mahub peale minu veel inimesi, miks mitte seda maja jagada? Mulle meeldivad lapsed ja kuna mul endal ei ole bioloogilisi lapsi, siis saan olla kasuema,» sõnas lauljanna intervjuus.

Susan Boyle FOTO: Reuters / Scanpix

Ta lisas, et ta tutvusringkonnas on peresid, kes vahetevahel tahaksid oma lastest puhata ja on nõus lapsed jätma tema hoolde.

Lapsevanemate teatel on Boyle nende lastega lühiajaliselt koos olnud ja kohe oli näha, et tal on tugev emainstinkt.

«Ta on tuntud naine, kes on seotud mitme heategevusorganisatsiooniga, mis tegelevad laste abistamisega. Ta ei abista avalikult, jäädes varju, kuid on teada, et ta aitab,» lausus allikas.

Šotimaal West Lothianis elav lauljanna andis möödunud kuul välja uue albumi pealkirjaga «Ten» ning järgmise aasta märtsis läheb ta Ühendkuningriigis oma 15. kontsertturneele.

Boyle’i sõnul ei ole ta kahjuks endale veel õiget kallimat leidnud.

2012. aastal diagnoositi tal Aspergeri sündroom. Varasemast on teada, et kui ta ema teda sünnitas, siis oli tal nabanöör ümber kaela, ta kopsud ei hakanud kohe tööle ning tekkis hapnikuvaegus, mis mõjutas ta aju.