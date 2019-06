Eksklusiivsed kaadrid: Eesti fotograaf sai loa pildistada Tapal teenivate NATO sõdurite argielu

«23.05 on mu üks elu meeldejäävamaid päevi!,» räägib fotograaf Evelyn Kungla, kes veetis päeva Eestis teenivate NATO sõduritega, et jäädvustada nende argielu ja tööd.

Naisele tundus, et on sattunud kui sõjafilmi! «Laagriplatsil oldi juba seitse päeva kaevikuid kaevatud. Mehed olid tõesti hea tööga hakkama saanud ja poleks öelnud, et selline tulemus on saavutatud vaid seitsme päevaga - puud langetatud, teed sisse rajatud, kaevikud valmis, lõkkekohad jne,» kirjeldab ta avanenud pilti sõjaväebaasis.