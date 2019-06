27 minutit surnud olnud naine kinnitas, et elu pärast surma on olemas

«Natuke rohkem kui aasta aega tagasi seiskus minu tädi Tina süda, kes arstide sõnul suri ja äratati uuesti ellu neli korda mu onu Briani ja kiirabitöötajate abiga,» alustas ameeriklanna Madie uskumatut lugu.

«Kui ta haiglas üles ärkas, ei saanud ta rääkida, kuna oli intubeeritud, nii et palus esimese asjana paberit ja pliiatsit, kuhu kirjutas «see on tõeline». Palatis küsiti, et mis on tõeline ning tädi näitas pisarsilmi näpuga taeva poole,» kirjutas Madie.

Madie sõnul kinnitab see, et taevaparadiis ja elu pärast surma on tõesti olemas. «Tema lugu on andnud mulle suurema usalduse usku, mida sageli ei ole näha,» kirjutas noor naine. Tädi kritseldusest on Madie teinud käele ka tätoveeringu.

Kliinilise surma korral katkevad inimese pulss, südamelöögid ja hingamine. Üldiselt kestab kliiniline surm kuni viis minutit või kui kauem, siis tekivad suure tõenäosusega juba ajukahjustused, aga kuna Madie tädi elustati neli korda, võib kokku tulla tõesti 27 minutit.

Kliinilisele surmale järgneb bioloogiline surm.