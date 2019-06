Bradley Cooper ja Lady Gaga võivad esineda koos Glastonbury festivalil

Bowmani andmetel on nii Cooper kui Lady Gaga andnud nõusoleku festivalil esineda ning tegemist on eksklusiivse lühikontserdiga. Cooperi ja Lady Gaga esindajad ei ole staaride ülesatumist siiski kinnitanud.

«Bradley rääkis minu podcast'is filmist «A Star Is Born». Küsisin, et kas tema ja Lady Gaga mõnel kontserdil üles astuvad. Siis ilmnes, et tõenäoliselt Glastonbury festivalil Park Stage'i laval,» teatas Bowman.