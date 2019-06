Marijuana Pepsi sai doktorikraadi

Marijuana Pepsi Vandyck sõnas, et ta on terve elu oma nime pärast olnud kiusamiseohver. Aga selle asemel, et seda muuta, võttis naine nime omaks ning keeldus laskmast sel end tagasi hoida.

46-aastane kasutas oma kogemust, et mustanahaliste nimesid uurida, püüdes välja selgitada, kas ja kuidas nimed on mustanahaliste haridust USA-s mõjutanud.

Meenutades esimest vestlust oma emaga tema nime osas, sõnas Marijuana Pepsi: «Mu ema ütles, et see nimi viib mu üle terve maailma. Tol ajal ma mõtlesin, et see on jabur, aga ma tean enda ema, ta on tark, ta on geenius ja ma usaldasin, et ta tõepooles uskus seda.»

Dr Marijuana Pepsi Vandyck FOTO: Facebook

Marijuana oli üheksa aastane, kui ta sai aru, et tal on ebatavaline nimi. Wisconsini koolis ei teinud tema nime kohta kommentaare vaid teised õpilased, vaid ka õpetajad. «Ütle teistele oma nimi,» meenutas Marijuana õpetajate öeldut.

«Marijuana on juba ebatavaline ja kui sinna lisada veel ka Pepsi ning kommentaarid ei lõppenud kunagi ja ei ole siiamaani lõppenud,» ütles ta BBC-le.

«Nad palusid, kas nad saavad mind Maryks kutsuda, ja alguses ma ütlesin, et see on okei, aga siis võitsin ma täheesituse võistluse. Ma tulin diplomiga koju ja mu ema ärritus, kui ta nägi, et sellel on nimi Mary Jackson (Jackson neiupõlvenimi). Ta ütles mulle, et ma ei laseks end enam iial Maryks kutsuda ja ta läks kooli ja nõudis, et nad nime ära muudaksid. Ta ei teinud nalja.»

Aga keskkoolis muutusid uudishimulikud päringud nime kohta valusateks kommentaarideks. «Kui ma olin neljandas klassis, siis see (nimi) oli veidrus, aga keskkoolis muutus see kiusamiseks. See andis neile laskemoona ja ma pidin paljudele vastu hakkama. Ühel päeval ma otsustasin, et aitab küll, ma ei kannata seda rohkem välja,» ütles naine kiusajate kohta.

Marijuana sõnas, et tema pere andis talle jõudu kommentaaridega hakkama saada ning oma suhtumist muuta.

Dr Marijuana Pepsi Vandyck FOTO: KERA News

Eelmisel kuul teenis ta Wisconsini osariigi Cardinal Stritchi ülikoolist doktorikraadi, kui kaitses oma lõputööd teemal «Mustad nimed valges klassiruumis - õpetajate käitumine ja õpilaste taju».

«Kuigi mul oli oma nimega probleeme, siis ma ei mõelnud palju sellele, kuidas see võib teistele mõjuda,» sõnas naine.

Esimesel semestril õpetajana töötades meenutas ta, kuidas tema kolleeg kurtis ülikoolile, kui oli oma õpilaste nimesid näinud.

«Ma küsisin teistelt, mis juhtus, ning nad ütlesid, et vaata neid nimesid, ta saab nimede järgi aru, missugused lapsed on tumedanahalised. Siis jõudis see mulle kohale ja ma sain aru, kui tobe see on, ning ma pean sellest kirjutama.»

Marijuana Pepsi on nüüd abielus ja elab koos abikaasa ning pojaga Illinois, töötades programmis, mille eesmärgiks on ülikooli õpilasi aidata.