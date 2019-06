Rulatajad andsid korda rikkunud politseile peksa

Sotsmeedias avaldatud video näitab, kuidas üks mootorrattal sõitnud politseinik hoolimatult suure rühma rulatajate vahel sõidab, sõites ühele otsa nii, et mõlemad maha kukkusid.

Rahutused Gruusias. Pilt on illustratiivne.

Lähedal olnud rulatajatele see ei meeldinud ning ründasid maas lebavat politseid. Selle peale tuli politseinikule appi turvalisel kaugusel olnud kolleeg, kes üle ühe politseid peksnud rulataja sõitis.

Que tal esto? Ahora salen a decir que fue culpa de los chicos esa no es la forma de actuar señores @smilelalis @Citytv @PoliciaBogota @BogotaET pic.twitter.com/Bk5TAU9htg

Teises videos on näha teistsugust intsidenti, millest kiivrit kandnud politseinik ühele naisele peaga äsab.

Rahutused Alžeerias. Pilt on illustratiivne.

Esimest intsidenti kommenteerides teatas politsei, et nad on alustanud sisejuurdlust, et juhtunu asjaolud välja selgitada. Bogota politsei juht Hoover Penilla nõuab kolme videokaamera ette jäänud politsei töökohustuste peatamist.