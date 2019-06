Annabeli aitajad: suur nimekiri Eesti kuulsustest, kes kolmekuuse tüdruku raviks oma panuse andsid

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond teatas reedel, et haruldase geenihaigusega Annabeli maailma kallimeile ravile saatmiseks vajalik summa on koos.

Lastefondi ja Annabeli annetuskontodel on reede õhtuse seisuga 1 924 911 eurot.

Lastefondi annetuskontodele ning telefoniannetuste läbi on Annabeli ravi rahastamiseks laekunud 897 972 eurot. Koos reservidest lisanduva 400 000 euroga on Lastefondi head annetajad aidanud Annabeli ligi 1,3 miljoni euroga. Tegemist on Lastefondi ajaloo suurima toetussummaga.