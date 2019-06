Torupillimängija Sandra Vabarna hakkab mentoriks: ma ei taha vabandusi kuulda

Trad.Attacki! pillimängija Sandra Vabarna teatas Facebookis, et tahaks enda valdkonnas rohkem inimesi väljakoolitama hakata, et tase Eestis tõuseks.

«Olen pikalt tundnud, et tahan anda veel mingi panuse oma valdkonda ja nagu kõik teavad, siis õpetades õpid ise kõige rohkem. Minul on olnud õnn õppida väga motiveerivate ja ägedate õpetajate käe all (nt Cätlin Mägi Jonas Knutsson jne) ja bändi tegemistes-asjaajamistes on minu ümber olnud mimeid mentoreid, kelle käest olen saanud häid nõuandeid ja teadmisi. (Jalmar Vabarna Toomas Olljum Juliana Voloz jne),» kirjutas Sandra.

Selleks pakub ta võimalust ühele torupillimängijale ja bändile aasta aega kestvat mentorlust, kus kõik osapooled peavad korralikult panustama, et tulemus kõikide jaoks suurepärane oleks.

«Kohtumised toimuvad korra kuus ja eesmärk on aastaga saavutada uus tase ja oma eesmärgid,» lisas muusik.

Sandra on valmis seda kõike tegema tasuta, kuid tal on ka teatud tingimused. Üks nendest on see, et ta ei taha vabandusi kuulda.

TINGIMUSED

*Torupilliõpilane: on mänginud torupilli vähemalt 3 aastat ja on valmis harjutama pilli vähemalt 6 päeva nädalas.

*Bänd: on tegutsenud vähemalt 3 aastat, on valmis panustama oma aega ja kõik bändiliikmed on valmis tegutsema koheselt ühise eesmärgi nimel.

«Ainuke asi, mida ma ei taha kuulda selle aasta jooksul on VABANDUSED - pole aega, ei jõudnud ära teha, unustasin, ei saanud teha jne,» pani ta kõikidele kandideerijatele südamele.

Sandra Vabarna lisas, et tema on valmis vastama kõikidele küsimustele ja andma edasi oma teadmisi.