Räppar Nicki Minaj hakkab abielluma mõrvariga!?

Nicki Minaj rääkis õhinal isiklikus raadiosaates Queen Radio, et on valmis abielluma. Räppar tunnistas, et on Ameerikas kohustusliku abielulitsentsi juba kätte saanud. Minaj mainis samuti, et kavatseb peagi rasedaks jääda ning oma tulevase kaasaga pere luua.