E, 24.06.2019
«Ei sooviks, et õhtu kõrre maha ununemise tõttu kuival olles mööda tuleb saata.» Lihasehaigete seltsi esimees Jüri Lehtmets

Pildid: jaanilõkked, võrkkiiged ja šašlõkimaitseline jäätis ehk Eesti staarid jaanipäeva tähistamas

Moët Grand Day. Keili Sükijainen.

FOTO: Rasmus Koosora

Jaanipäeva nädalavahetust tähistavad paljud, sealhulgas ka mitmed kodumaised staarid. Vaata, kuidas ja kus möödub tuntud eestlaste jaanipäev.

PEAMINISTER JÜRI RATAS

LAULJA ELINA NECHAYEVA

JUUTUUBER DEANA NOOP

RAADIOHÄÄL BRIGITTE SUSANNE HUNT

LAULJA TANEL PADAR

LAULJA KARL-ERIK TAUKAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pühajärve, u still got it 🤟 @jaanituli #karleriktaukarband

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NÄITLEJA MADIS MILLING

MUUSIK JAAGUP KREEM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rae valla JAANITULI. Samal ajal kogunesid parmotid pargipingile...

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POLIITIK TAAVI RÕIVAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolad kokku ja rattad alla #jaanipäev #maale #eestisuvi #elva

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LAULJA HANNA-LIINA VÕSA

NÄITLEJA GRETE KLEIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicily vibes☀️

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LAULJA SÜNNE VALTRI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaba päev- Jaanipäev 😊

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KOOMIK SEPO SEEMAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head jaanipäeva! #öösonasju

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SAATEJUHT KEILI SÜKIJAINEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lulú esimene jaanipäev 😍🔥 #midsummer

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LAULJA LIIS LEMSALU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEAD JAAAANIPÄEVA BABIES! ✨

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JUUTUUBER MARIA RANNAVÄLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

head jaanipäeva🔥 // 📷: @rannavalilaura

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LAULJA ROLF ROOSALU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumedat jaani! #midsummer

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LAULJA BIRGIT SARRAP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#jaanipäev2019 #theswingersmusic #headjaanipäevasõbrad 💛🔥🌾

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LAULJA TANJA MIHHAILOVA

GRAND OLD MAN IVO LINNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#pühadetervitus

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SAATEJUHT MAIRE AUNASTE

LAULJA LENNA KUURMAA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suvipüha Piusas #elupiirimail #friendsandfam #love #kõiklinnastmaale

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