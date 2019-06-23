Pildid: jaanilõkked, võrkkiiged ja šašlõkimaitseline jäätis ehk Eesti staarid jaanipäeva tähistamas

Jaanipäeva nädalavahetust tähistavad paljud, sealhulgas ka mitmed kodumaised staarid. Vaata, kuidas ja kus möödub tuntud eestlaste jaanipäev.
PEAMINISTER JÜRI RATAS
LAULJA ELINA NECHAYEVA
JUUTUUBER DEANA NOOP
RAADIOHÄÄL BRIGITTE SUSANNE HUNT
LAULJA TANEL PADAR
LAULJA KARL-ERIK TAUKAR
NÄITLEJA MADIS MILLING
MUUSIK JAAGUP KREEM
POLIITIK TAAVI RÕIVAS
LAULJA HANNA-LIINA VÕSA
NÄITLEJA GRETE KLEIN
LAULJA SÜNNE VALTRI
KOOMIK SEPO SEEMAN
SAATEJUHT KEILI SÜKIJAINEN
LAULJA LIIS LEMSALU
JUUTUUBER MARIA RANNAVÄLI
LAULJA ROLF ROOSALU
LAULJA BIRGIT SARRAP
LAULJA TANJA MIHHAILOVA
GRAND OLD MAN IVO LINNA
SAATEJUHT MAIRE AUNASTE
LAULJA LENNA KUURMAA