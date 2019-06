Loe, mida inimesed oma elus kõige enam kahetsevad

Me elame igapäevaselt mineviku kahetsusega, sündmuste ja tegevustega, mida me meenutada ei taha, kuid on meie igapäeva osa. Me mõtleme neile, kes vähem ja kes rohkem, ning jõuame järeldusele, et ilma selleta oleks meie elu teistsugune. Kas just parem, aga teistsugune.

Ja kuna me loodame, et see oleks parem, siis kahetsus meie sees kasvab veel enam. Me kahetseme, et me ei püüdnud olla rohkem sotsiaalsed, ei kandideerinud sellele tööpakkumisele, ei pingutanud koolis piisavalt, lasime suhetel hääbuda, kulutasime liiga palju raha, ei hoolinud piisavalt jne. Põhjuseid kahetsust tunda, kurvastada, tunda melanhooliat, seda leiab alati.

Järgnevalt oleme kasutanud Interneti võimalusi ja panime kokku nimekirja sündmustest või tegevustest, mida inimesed kahetsevad. Kuna neid on terve hunnik, siis oleme valikut piiranud.

Inimesed kahetsevad kõige enam seda, et nad noorena koolis ei pingutanud. FOTO: brandy johnston / PantherMedia / scanpix

Kahetsen, et ...

«... ma ei võtnud kaalust alla, kui ma noorem olin. Ma raiskasin aastaid tundes end koledana ja kulutasin nii palju energiat. Ma oleksin võinud seda energiat paremini ja mõistlikumalt kasutada. Seega jah.»

«... kulutasin palju aega alkoholismile. Kaotasin töö, raha, kõik sõbrad, kaotasin nii palju. Aga nüüd olen kolm aastat kaine ja vaikselt taastun.»

«Minu nüüdseks lahkunud isa ütles «ole õnnelik». Minu suurim kahetsus on, et ma ei saanud aru, et ta püüdis mulle öelda, et mul on valik.»

«... ma ei kasutanud ära oma potentsiaali koolis ning jalgpallis. Alati valisin kerge väljapääsu tee ning loobusin, kui asjad raskeks läksid.»

Jalgpall. FOTO: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

«... mul puudus julgus proovida seda, mida ma tegelikult tahtsin. Mul puudus enesekindlus ja usk, et ma saan sellega hakkama. Elades selle tõttu poolikute valikutega.»

«Ma tundsin paari tüdrukut, kes olid minust huvitatud, kuid ma ei saanud sellest siis aru. Seega ma kahetsen sotsiaalset võimetust.»

«Otsustusvõimetus ning hirm, mida teised minust arvavad.»

« ... ma ei läinud ülikooli. Nüüd, 33-aastasena, valmistun ma ülikooli sisseastumiseksamiteks. Kui mul veab, siis mul on 38-aastasena IT-kraad ning ma suudan oma masendavat elu muuta.»

Arvuti. FOTO: Saarte Hääl

«... ma ei otsinud vaimsete probleemide vastu rutem ravi.»

«Ma kahetsen, et ma ei astunud vastu oma vanematele, et nad oma alkoholismi ja narkootikumide sõltuvusega minu lapsepõlve ära rikkusid. Nad on nüüd mõlemad surnud.»

«... ma enda eest ei seisnud. Ja ma ikka veel ei tee seda. Kõik, mida ma kahetsen, on sellepärast, et ma ei seisa enda eest.»

«... ma kulutasin seitse aastat oma elust naise peale, kes mu vaimse tervise ära rikkus. Nüüd ma olen teraapias ja saan vaikselt tervemaks.»

«Ma soovin, et ma oleksin nooremana koolis rohkem pingutanud. Nüüd kasutatakse mind näitena, kuidas mitte asju teha.»

Kool. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

«Tehes keskpäraselt midagi, kui ma oleksin võinud millestki suurepärane olla.»

«... lasin oma «sõbral», kellel ei olnud lube, oma autoga sõita. Mu auto käis kaks korda üle katuse, milles oli viis inimest sees. Ainult Jumal päästis meid.»

«... sain lapsed vale naisega. Ma armastan oma lapsi, aga nende ema ...»

«Liialt optimistlik ning kulutasin kõik oma raha start-up firma peale. Ja ma olen nüüd võlgades. Ja mul ei ole varuplaani. Ma soovin, et ma oleksin oma raha paremini majandanud. See otsus tekitas minus meeletu stressi.»

«... ma ei hoolitsenud oma isa eest piisavalt, kui ta elus oli. Nüüd on ta surnud ja ma igatsen teda meeletult.»

Isa ja poeg. FOTO: Erakogu

«... ma ei lahkunud varem on vanemate kodust. Ma taipasin alles kümme aastat hiljem, et mul on väärtus, ning ma ei ole kasutu rämps.»

«Kahetsen, et lahkusin oma viimasest töökohast.»