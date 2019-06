Video: Lady Gaga asendas Bradley Cooperi uue, seekord abielus mehega!?

Lady Gaga ja Cooperi ümber tiirlevad salasuhte jutud alates 2018. aastal esilinastunud filmi «Täht on sündinud». Jutud said hoogu juurde ka sellest, et Lady Gaga katkestas nädal enne 24. veebruaril toimunud Oscari-galat kihluse oma kallima Christian Carinoga.

@ladygaga kissed Brian at his show last night #GagaVegas pic.twitter.com/ZXBrw2EyhT

Lady Gaga käitumist kommenteeris ka teine murelik fänn: «Ma tean, et nad on igavesti sõbrad olnud, aga jumal küll, ta on abielus!!! Gaga peaks paremini käituma.»

I know they are friends since.... Forever. But Christ's sake, he es married!!! GAGA should behave better.

He is kissing her too honey. It’s an act. A burlesque show at 2 a.m

Kas kõik see viitab sellele, et Lady Gaga on leidnud endale uue silmarõõmu? Üks allikas aga kinnitab, et nende vahel midagi. «Gaga on esineja, see oli mänguhimuline, ohutu osa tema etteastest,» kommenteeris anonüümne allikas. Lõpetuseks lisas ta kindlalt, et Lady Gaga ja Newmani vahel on erakordne sõprus, mis on kestnud aastaid.