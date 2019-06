Video: venelane ehitas Bentley luksusautost ebatavalise maastikusõiduki

Uudse liikumisvahendi roomik on erinevalt traktoritest ja tankidest ehitatud kummist. Ultratank on võimeline sõitma maastikul, kuid sellel puuduvad pidurid. Peatumiseks tuleb lihtsalt rooli keerata, olgugi, et varasemalt on selle manöövri käigus üks roomik auto küljest lahti tulnud. Zarutsky sõnul on selliste vigade ilmnemine aidanud temal ja tema meeskonnal Ultratank muuta palju efektiivsemaks.