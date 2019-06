Annabeli raviraha on koos, aga artistide oksjonid ikka käivad. Mis saab sellest rahast?

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond vahendas, et neil on suur rõõm teada anda, et Annabeli elu päästmiseks vajaliku, maailma kalleima ravimi raha on koos. Lastefondi ja Annabeli annetuskontodel on eilse õhtuse seisuga 1 924 911 eurot.

Lastefondi annetuskontodele ning telefoniannetuste läbi on Annabeli ravi rahastamiseks laekunud 897 972 eurot. Koos reservidest lisanduva 400 000 euroga on Lastefondi head annetajad aidanud Annabeli ligi 1,3 miljoni euroga. Tegemist on Lastefondi ajaloo suurima toetussummaga.

«Hoiame nüüd kõik pöidlad pihus, et Annabel väga kiiresti ravile pääseks!» kirjutatakse lastefondi lehel.

Raha kokkusaamisele on kaasa aidanud ka mitmed Eesti muusikaartistid, kes eraisikute või lauljatena on Annabelile raha annetanud. Peale selle on paljud muusikud teinud ka lisapingutuse ja korraldasid rahakogumiseks oksjonid. Sellega alustas 14. juunil Stig Rästa, kes kahepäevase oksjoniga, kus müüs enda kontserdit, teenis 3000 eurot ja sai partnerite toel veel 1600 eurot.

Stig Rästa. FOTO: Marianne Loorents

Stig esitas sarnase oksjoni korraldamiseks väljakutsed ka Daniel Levile, Trafficule ja Estonian Voices'ile, kes kõik ka pakkumised vastu võtsid. Daniel teenis kahe päevaga 1500 eurot, Traffic 3000 ja Estonian Voices 700 eurot. Oksjoni korraldasid peale nende ka NOËP, Mick Pedaja ja Frankie Animal.

Kuigi Annabeli raviks vajaminev raha on koos, siis vähemalt kolm oksjonit veel käivad. Frankie Animal, kelle oksjon lõppeb homme, on praeguseks kogunud 800 eurot. Mick Pedaja ja NOËPi oksjonid lõppevad täna. Mick on praeguseks teeninud 700 eurot ning NOËP 4000.

Tõenäoliselt keegi artistidest oksjonit pooleli ei jäta ning lubadused viiakse lõpuni.

Kuid mida selle rahaga peale hakatakse?

Kuigi ravimi raha on koos, siis Annabeli toetuseks raha kogumine veel läbi ei ole. Artistid, kellel on veel oksjon pooleli saavad rahaga toetada meditsiiniteenuse maksumust, mis on samuti kolossaalne. Tänase teadmise kohaselt tuleb Annabeli perel tasuda kallihinnalisele ravimile lisaks veel ka Ameerika Ühendriikides osutatava meditsiiniteenuse eest, teadaolevalt ligi 295 000 eurot.