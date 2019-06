Metsatöll avaldas Eesti loodust toetava muusikavideo

Metsatöll põhjendab muusikavideo ideed asjaoluga, et eestlased on õnnega koos, kuna Eestis on säilinud ajaloolisi põliseid hiiepaiku; pühasid kive, -allikaid, -metsi, -puid.

Üheks murekohaks on Metsatöllu liikmetel Eesti sadade pühapaikade ohustatus. «Äsja saime lugeda kurba teadet Aburi Hiie hävitamise kohta, luba taoliseks tegevuseks saadi aga väga kahetsusväärsel kombel ametiasutuselt, kes peaks tegelikult hea seisma selle eest, et meie põliskultuuri ning -väärtusi ei vahetataks rahaks. Kui me müüme maha oma viimase hiiepuu ning lõhume «arendusele» ettejääva ohvrikivi, puudub meil võimalus seda tulevikus taastada. Me hävitame sellega oma kultuuri alustalasid - mälu, mis meist teeb rahva,» vahendas Menu ansambli sõnumit.