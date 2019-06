Küllap mäletad sa seksisümbol Anna Nicole Smithi, aga kas tead ka, mis on saanud tema tütrest?

Anna Nicole Smith ise väitis toona, et selleks on tema advokaadist elukaaslane Howard K. Stern. Sellegi poolest nõudis tema endine elukaaslane Larry Birkhead isadustesti tegemist.

2007. aastal tõestas fotograaf Larry Birkhead isadustestiga, et tema on päriselt tüdruku isa. Pärast seda, kui ta mõisteti ka tüdruku eestkostjaks, muutist ta Dannielynni perekonna nime samuti Birkheadiks.

2016. aastal rääkis tüdruku isa Larry telesaates «The Steve Harvey Show», et vaatamata avalikkuse suurele huvile, elab Dannielynn võrdlemisi tavalist elu. Samas tunnistas Larry, et vahel läheb ka raskeks. «Ma püüan ta elu hoida nii normaalsena, kui see minu võimuses on,» sõnas ta.

Väljaandele ET rääkis Larry aga, et on uhke, kui intelligentne tema tütar on. «Igaüks, kes temaga kokku puutub, räägib, kui särav ja arukas ta on ja kuidas ta jätab endast alati hea mulje.»