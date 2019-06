Tahad teada, kui kuulus sa oled? Nüüd on see võimalik välja arvutada

Selle ühiku nimi on Warhol ning pärineb kunstnikult Andy Warholilt, kellelt pärineb kuulus tsitaat: igaüks saab oma 15 minutit kuulsust.

Sellest tulenevalt on 1 Warhol 15 minutit.

Kilowarhol on 15 000 minutit ehk 10,42 päeva kuulsust. Megawarhol on 15 miljonit minutit kuulsust ehk 28,5 aastat kuulsust.

Laulja Koit Toome on avalikkuse tähelepanu all olnud alates 1995. aastast ehk siis umbes-täpselt 24 aastat. Ühes aastas on umbes 525 600 minutit, mis teeb 24 aastas kokku 12 614 400 minutit ehk kokku 840 960 warholi.