Video: meesjooksja osales maratonidel naisena ja ta arreteeriti valeidentiteedi tõttu

Keenia lääneosast Eldoretist pärit Hillary Kiprotich kasutas enda kohta naisenimesid Sheiys Chepkosgei ja Pamela Mulupi, kui õppis ja töötas Mombasa väljaõppehaiglas medõena, teatab kenyans.co.ke. Prokurör Victor Omondi sõnul leidsid selle haigla erakorralise meditsiini osakonnas töötanud teised medõed, et Mulupi käitub kahtlaselt ning nad teatasid temast politseile. Prokurör Victor Omondi sõnul leidsid selle haigla erakorralise meditsiini osakonnas töötanud teised medõed, et Mulupi käitub kahtlaselt ning nad teatasid temast politseile.

Politsei viis kinnivõetu Eldoreti naistevanglasse, kus arst uuris teda ja kinnitas, et tegemist on mehega.

Hiljem selgus, et see mees on Hillary Kiprotich. Ta oli endale ostnud võltssünnitunnistuse ja -passi, kus ta oli märgitud naiseks.

Kiprotich astus 18. juunil kohtu ette, kus tunnistas, et ta on mees, kuid hakkas elama naise elu, kuna sai aru, et naistel on kergem tööd leida ja ka jooksuvõistlustel osaleda.

Kohtus ilmnes, et see mees oli osalenud naisena mitmetel rahvusvahelistel maratonidel, mis toimusid Malaisias, Marokos, Tansaanias ja Zambias, saades kolm kuldmedalit.

«Ma olen mees, kuid ma registreerisin end maratonidele naisena,» tunnistas see isik kohtu ees.

Kohtunik Charles Obulutsa sõnas, et kinnivõetu jääb vahi alla, kuna on vaja uurida ta võltsdokumente.

Veel ei ole selge, kas ta viiakse naistevanglast mõnda teise vanglasse. Politsei jätkab uurimist.

Maailma kõige kuulsam soolise segaduse juhtum oli Caster Semenyaga, kes on Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja. Kuna Semenya välimus on üsna mehelik ja ta püstitas mitmeid rekordeid, hakati kahtlema, kas ta ikka on naine.

Caster Semenya FOTO: ARND WIEGMANN / REUTERS/Scanpix