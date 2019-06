Eestlased on kodumaalt lahkunud juba alates 19. sajandist, mil tekkis võimalus maailma näha. Alguses tehti seda uudishimust ja lootusest paremale tulevikule, hiljem hirmust vabadus kaotada. Kuid hirmu ja paanika aeg lõppes Eesti taasiseseisvumisega, kui saime võimaluse uuesti oma riiki üles ehitama hakata. Aga ka siis nägid paljud eestlased vajadust kodumaalt lahkuda. Miks?

Minu mõte on tuua Eestis elavate inimesteni lood tavainimestest, kes ühel või teisel põhjusel Põhja-Ameerikasse kolisid. Pärast Eesti taasiseseisvumist ning piiride avanemist on paljud eestlased alates 1991. aastast mööda maailma ringi rännanud, otsustades siis ühel hetkel pikemalt paikseks jääda. Mina tahan nende lugudega välja tuua põhjused, miks inimesed lähevad Põhja-Ameerikasse elama ajal, kui Eesti riik on vaba ja kuhugi põgeneda vaja pole, nagu näiteks teise ilmasõja ajal.

Anne Vomm Kime kuulab igapäevaselt Kuku Raadiot ning vaatab aeg-ajalt ETV saateid. FOTO: Facebook

Täiesti tavalised eestlased räägivad oma loo sellest, miks nad Eestist ära läksid, miks nad läksid just Põhja-Ameerikasse ja mis elu nad seal elavad. Kõikidel on erinevad kogemused ning on põnev kuulda ja näha, mida eestlased kaugel välismaal, oma uuel kodumaal, teevad.

Esimene lugu rääkis ettevõtjast ja ujujast Merle Liivandist, kes on Ameerika Ühendriikides elanud kaheksa aastat. Teine lugu rääkis Mait Kalmusest (44), kes tahtis maailma näha, keeli õppida ning praktiseerida inglise keelt. Maidu, kes kasutab uues kodus nime Mike Calamus, jaoks hakkas rännak 2002. aastal.

Kolmas lugu räägib Anne Vomm Kimest, kes on viimased seitse aastat elanud küll Ameerikas, kuid kes pühkis kodumaa tolmu jalge alt Saksamaale minnes. Sealt edasi siirdus naine edasi Inglismaale ja elab nüüd Ameerikas.

«Alustasin maailma avastamist kohe peale keskkooli, minnes au pair'iks Saksamaale nagu paljud minu eakaaslased sellel ajal tegid. Tollest ajast sain ränduripisiku sisse. Eesti on minu kodu, kuid maailm on liiga põnev, et alaliselt seal püsida,» sõnas Anne.

Maailmaränduri hingega eestlanna elab praegu Ameerika Ühendriikide pealinnas Washington DCs. Sinna kolis ta elama poiss-sõbra tõttu, kellest on tänaseks saanud tema abikaasa.

Rändamiste juures on Anne saanud koduks nimetada ka Tübingeni Saksamaal, Manchesteri ja Londonit Inglismaal ning Ameerikas kõige pealt Sturgeon Bayd Wisconsini osariigis ja nüüd Washingtoni.

Anne koos abikaasa Royga, kelle pärast ta Washingtoni kolis. FOTO: Facebook

Anne Vomm Kime töötab IT-projektijuhina. Ta töötas neli aastat Washingtoni linnavalitsuses, arendades nn Obamacare'i lahendust linnale. Nüüd on ta väikeettevõtja Amazon.com äris.

«Kuid tõenäoliselt lähen varsti jälle mõnda huvitavasse IT-projekti,» sõnas naine.

Anne on pärit Tallinnast. «Eestis elades olen vahel mõelnud, et võiks proovida mõne teise armsa Eesti linna elu, kuid lõpuks olen ikka oma kodusele Tallinnale truuks jäänud,» rääkis naine.

Tema uus kodu erineb väga palju Eestist.

«Üheks esmaseks silmapaistvaimaks erinevuseks on mitmekesisus pea igas valdkonnas: näiteks erinevad rassid, religioonid, etnilised grupid ja kultuurid elavad koos. Siit tulenevalt on erinevate rahvusköökide valik ääretult lai, kuid samas autentne. Ameerika suurlinnad on paradiis gurmaanidele,» kiitis IT-projektijuht.

Ta lisas: «Kõikvõimalikele vähemusgruppidele pööratakse palju tähelepanu ning vähemalt vormiliselt üritatakse neid täies ulatuses ühiskonda kaasata.»

Ameerika riiki sisenemine võib eriti karmide turvameetmete ja piirikontrolli tõttu vahel ebameeldiv olla. Niipea aga, kui oled üle piiri, kohtad sõbralikemaid inimesi maailmas.

«Üldine atmosfäär on siin pigem kaaskodanikke toetav. Inimesed on naeratavad, abivalmid ja hoolivad,» sõnas Anne.

Paljud ameeriklased defineerivad end mingisse usukogukonda kuuluvaks ning külastavad regulaarselt vastavaid koosviibimisi.

«Erinevalt Eestist on siin erinevate rahvuste või usundite üle naljaviskamine ebasobiv, sest kunagi ei tea, kes seltskonnast võib end puudutatuna tunda,» märkis ta.

Anne koos oma koera Repoga. FOTO: Facebook

«Kui konkreetselt Washingtonist rääkida, siis siin on inimesed poliitika suhtes erakordselt kirglikud. Pean tunnistama, et vahel suisa koomiliselt kirglikud. Ei ole harvad juhud, kus tänu poliitilisele lahkarvamusele hüljatakse tutvused,» tõdes Anne.

Eestlanna jaoks on ka üllatav olnud metsloomade rohkus inimkeskkonnas ja selle lähedal.

«Näiteks olen siin kolmel korral karu näinud (palju lähemalt, kui oleks tahtnud). Eestis ei ole seda kordagi ette tulnud. Kitsed aga elavad suisa elumajade vahel ja ei viitsi isegi suure koera ilmumisel jalga lasta,» tunnistas ta.

Kui Eestis on toad soojad ja väljas jahe, siis enamik Ameerika osariikides on vastupidi. Siseruumid on äärmiselt jahedad. Kuuma suveilmaga tuleb jakki või salli kaasas kanda, et siseruumides end soojendada.

Panganduse kohalt on pangandus USAs eestlase jaoks ikka täiesti arhailine.

«Tšekkidega arveldamine on endiselt tavapärane. Parimate pankade online-teenused on äärmiselt limiteeritud,» sõnas Anne ja lisas, et paras peavalu on ka iga-aastane tuludeklaratsioon. «See on nii keeruline, et enamik inimesi palkab selle jaoks maksuspetsialistid.»

Anne sõnas, et paljudel ameeriklastel polegi passi, sest nad ei lahku oma riigist pea kunagi. Kui see tundus eestlannale alguses imelik, siis nüüd on ta sellega harjunud, sest Ameerikas on olemas peaaegu kõik, mida ülejäänud maailm pakub.

«Siin võib reisida terve elu ja ikka midagi uut kogeda. Seega on Ameerika suurepärane reisisihtpunkt,» soovitab naine.

Eestlanna Anne soovitab uutes kohtades ringi liikudes allergiatest hoiduda. FOTO: Facebook

Washington DC oma rohkete ja uhkete muuseumidega, kunstigaleriidega, imelise arhitektuuriga, võrratute restoranidega ja eestlase jaoks maheda kliimaga on kindlasti üks tore koht selles üüratus riigis, mida külastada.

Anne sõnas, et Ameerika väikelinnad on pigem turvalised, kuid suurlinnades tuleb teada piirkondi, kus suurest kuritegevuse tõttu ei ole soovitav liikuda.

«Enda kogemuse põhjal soovitan reisijatel kaasa võtta allergiatabletid, sest lõpuks on tegemist mitte ainult teise riigiga, vaid teise kontinendiga. Kunagi ei tea, millise võõra elemendi suhtes võib keha reageerida,» soovitab Anne.

Kuigi Anne elab kaugel Ameerikas, siis püüab ta end Eesti eluga kursis hoida. Ta kuulab igapäevaselt Kuku Raadiot ning vaatab aeg-ajalt ETV saateid.

Anne sõnas, et kuigi eestlastele meeldib nuriseda poliitika, meditsiini, meedia kvaliteedi, riigi bürokraatia ja muude selliste teemade üle, siis tema enda kogemusest lähtuvalt on Eestis muu maailmaga võrreldes päris hea seis.