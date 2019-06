Pildid: nüüdisdruiidid kogunesid Stonehenge’i pööripäevapäikest kummardama

Kohal olnud viisid läbi mitmeid rituaale, kuid tegid ka päikesetervitust, mis on hatha jooga harjutuste seeria, koosnedes 11 harjutusest. Tegemist on harjutustega, mis teevad meele erksaks ja ergastavad keha.

Põhjapoolkeral on suvine pööripäev igal aastal kas 20. või 21. juunil, siis on pikim päev ja lühim öö.

Pööripäeval algab astronoomiline suvi, mis kestab sügisese pööripäevani, mis on 23. septembril.

Alates 1980. aastatest on iidseid rituaale taaselustatud ning suvisel ja talvisel pööripäeval kogunevad end nüüdisdruiidideks pidajad Stonehenge’i.

Ajaloolaste sõnul nimetasid keldid pööripäeva Litha. Nende jaoks toimus siis võitlus valguse ja pimeduse vahel. Stonehenge on ehitatud nii, et päike tekitab suvisel ja talvisel pööripäeval illusiooni, et kivid «põlevad».