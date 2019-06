SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab teada, kes petab ja kes saab seksi!

Lõvi

Kui sa ei taha päriselt ja igavesti üksikuks jääda, tuleb jalad kõhualt välja ajada ja vaeva näha. Vahet ei ole, kas olemasoleva laguneva suhte kallal või uut kaaslast otsida. Igal juhul on hea suhte eelduseks töö, töö ja veel kord töö.

Neitsi

Kui oled viimastel nädalatel nukker olnud, siis nüüd asjad muutuvad. Õnn naeratab sulle ning kui silmad ja süda avatuna hoida, siis leiad inimese, kes on sinu jaoks kallis.

Kaalud

Võta ühendust mõne kauaaegsema sõbra/sõbrannaga, kellega sa pole aastaid rääkinud. Soojenda need suhted üles ja vaata, missuguse õnne osaliseks sa saad. Süda on tihti teinud õige valiku juba aastaid tagasi. Anna talle vaid võimalus!

Skorpion

Sel nädalal pead tähelepanu nimel rohkem pingutama. Oled tihti varjus ja teistele nähtamatu. Tee midagi ootamatut, et hallist massist eralduda.

Ambur

Igal juhul tasub hoiduda armumisest ja uutest partneritest. Parim aeg pühenduda iseendale. Tee trenni, shoppa ja külasta ilusalongi. Suvalised partnerid ega kähkukad ei ole pikas perspektiivis kunagi rõõmu toonud.

Kaljukits

Ainuõige kaaslase leiad vaid siis, kui teed endale selgeks, milline on sinu jaoks õige inimene. Kirjuta üles 20 omadust, mis peavad tal kindlasti olema. Alusta strateegilistest mõõtudest ja väärtustest. Kui list on valmis, sea see oma kodus nähtavale kohale ja tuleta endale pidevalt punkte meelde kui mantrat. Alusta muutustega paremuse suunas ka endas.

Veevalaja

Liblikad kõhus ei tähenda veel, et oled armunud. Ja kõik, mis hiilgab, et ole veel kuld. Võta aega, et uut kaaslast tundma õppida. Ole valmis ettetulevateks raskusteks ja mis peamine, anna iga päev endast maksimum - mitte tööpostil, vaid just suhtes. Head inimsuhtes on elumerelaintel viimaks ainus, mis loeb.

Kalad