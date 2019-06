Oh õudu, mis temaga küll juhtunud on? «Sõprade» staar näeb välja nagu kodutu

Näitlejat märgati New Yorgis, Manhattani linnaosas ning tema välimus oli murettekitav. Teadupoolest kimbutas näitlejat möödunud aastal põletikuline soolehaigus, mistõttu saadeti ta kiirkorras operatsioonile.

Daily Mail vahendab, et Perry riided olid räpased ja lohvakad. Samuti olid tema sõrmeküüned väga pikad ja käed pundunud.

Veebruaris põhjustas Perry fännides muret, kui säutsus Twitteris, et ta visati teraapiast välja. Ta ei täpsustanud toona põhjust, ent kirjutas päev hiljem sotsiaalmeediasse: «Rahu, inimesed. See oli kõigest üks sessioon. Ma olen tagasi teraapias, kuhu ma kuulun.»

Samuti on Perry varasemalt tunnistanud, et võitleb alkoholismi ja depressiooni ning retseptiravimite sõltuvusega.

1997. aastal rääkis ta intervjuus Larry Kingiga, et hakkas valuvaigisteid võtma ainult sellepärast, et ta ei jooks nii palju.

2013. aastal avaldas Perry väljaandele People, et «Sõprade» tegemise perioodil oli tal väga raske. «Väljaspoolt vaadatuna paistis, et mul oli kõik olemas. Tegelikult oli see minu jaoks väga üksildane aeg, sest ma vaevlesin alkoholismi küüsis.»