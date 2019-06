Raju ratsapidu: briti kõrgklass pummeldab nii, et see võtab isegi vilunud veinisõbral silme eest kirjuks

Briti kõrgklassil on taas põhjust pidutsemiseks, sest Suurbritannias toimuvad Royal Ascot ratsavõistlused. Vaatamata sellele, et üritust väisab ka briti kuninglik perekond, ei lase ratsafännid end sellest eriti segada.

Võiks ju arvata, et kuna kohal on kõrgklass, siis on ka üritus eriti viisakas... aga vaadates neid fotosid, paistab, et päris nii see ei ole!