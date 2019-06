Raamatupidamine tehtud: Stig Rästa kogus Annabeli toetuseks suure summa

Haruldast haigust põdev kolmekuune Annabel vajab raviks rohtu, mille hind on üle kahe miljoni euro. Sellise summa kokkusaamine on meeletult raske, kuid paistab, et mitte võimatu. Enda panuse andis ka muusik Stig Rästa, kes pani end oksjonile.

Laulja ja laulukirjutaja Stig Rästa teatas eile Facebookis, et paneb end Annabeli nimel oksjonile. Muusik pani müüki enda kontserdi, lubades esineda enampakkumise teinud inimese valitud kohas.

«Abivajajaid on palju! Hetkel, aga vajab abi üks väike tüdruk, kellel on puudu veel liiga palju. Sellega seoses panen oksjonile ise enda kontserdi. Tulen ükskõik, kuhu Eestis kohale ja sellisel kuupäeval, mis sobib meile mõlemale. Pange kommentaaridesse oma summa ja selle raha anname koos Annabelile,» kirjutas Stig.

Muusik pani enda kontserdi algsummaks 300 eurot. Oksjon kestis kaks päeva ning lõppes pühapäeval. Suurima pakkumise sai enda nimele Kalev Rabi (kuuldeaparaadid.ee), kelle pakkumine oli kümme korda suurem Stigi algpakkumisest - 3000 eurot.

Stig Rästa tänas kõiki kaasmaalaseid, kes oksjonilt osa võtsid ja kuulutust jagasid. Tänu inimeste aktiivsele osalusele jõudis pakkumine enam kui 200 000 inimeseni.

Raviga tuleks alustada niipea kui võimalik. FOTO: HelpAnnabel

«Tõelised kangelased olete teie,» kiitis Stig kõiki toetajaid.

«Lisaks tegime kokkuleppe ka MTÜ Laste Aeg ja lasteaed Väike Päike-ga, kes lubasid kanda 1600 EUR lisaks ja neile lähen samuti külla esinema,» teatas muusik.

See tähendab, et Stig Rästa kogus Annebeli jaoks 4600 eurot.

Lisaks osalevat eraldi oksjonitega veel ansambel Traffic (kogus 3000 eurot) ja Daniel Levi (1500 eurot), kes väljakutse vastu võtsid. Alates tänatest ka NOEP (suurim pakkumine 3200).

Stig teeb kõigi ees suure kummarduse.

«Jah, abivajajaid on palju ja veelgi, aga antud hetkel tegeleme sellega siin. Pärast seda, kui Annabeliga kõik korras, aitame järgmisi abivajajaid. Igale poole ei jõua, aga see ei ole vabandus, et mitte tegutseda hetkel ja praegu!» sõnas Stig Rästa.

Stig lisas, et poliitikud võib sel korral rahule jätta.