Kas teadsid? Kuus fakti jaanipäeva kohta

Eestlased tähistavad igal aastal suure hurraaga jaanipäeva, saades sõpradega kokku, tehes lõket, grillides ja mõned väisavad ehk ka mõnda muusikafestivali. Pidu on suur ja võimas, kuid tegelikult vähesed teavad, mida sellel päeval üldse tähistatakse. Jõulud ja vabariigi aastapäev on teada. Nende päevade tähtsus on meile selge.