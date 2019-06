Varro Vooglaid toriseb: miks peab Eesti maksumaksjate rahaga Hollywoodi äriprojekte poputama?!

«Igal juhul jääb täiesti arusaamatuks nii see, miks peab Eesti maksumaksjate rahaga Hollywoodi ÄRIPROJEKTE poputama, just nagu ka see, kuidas on üleüldse õigustatud maksumaksjate rahaga nii kergekäeline ümberkäimine. Sellest, et sama raha eest saaks 33,3 aastat Valga haigla sünnitusosakonda avatuna hoida või raskelt haigetele lastele ravimeid osta, ei hakka enam uuesti pikemalt kirjutama. Aga õige, jah, see ju ei teeks Eestit Hollywoodis tuntuks,» pahandas Vooglaid.