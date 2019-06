Matti Nykäneni lesk Pia: ma ei teadnud, et mu mees oli haige

Pia Nykäneni sõnul ei teadnud ta, et Matti oli haige ja selle tõttu ei saanud ta meest õigel ajal aidata, teatab iltasanomat.fi.

Lese sõnul on ta meel seni mõru, et Matti oma haigust varjas ja talle sellest ei rääkinud.

«Oleksin midagi ette võtnud ja teda aidanud, kui oleksin haigusest teadlik olnud. Mind häirib seni, et mu mees sellest vaikis. Samas saan temast aru, see oli tema otsus mitte oma haigust paljastada. Arvan, et ta ei soovinud mulle lisaprobleeme tekitada. Kuna ma ei teadnud ta haigusest, siis ei saanud aidata,» kurvastas Pia Nykänen.