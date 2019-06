Suurkoondamine Tallinna TVs: kas ka Saagim ja Võrno saavad sule sappa?

TTV juhatuse liige Taavi Pukk selgitas kolmapäeval Postimehele , et koondamiste põhjus on juba korduvalt meedias kajastust leidnud. «TTV peab leidma kokkuhoiukohti ning kahjuks oli nende ametikohtade kaotamine tulevikus kokkuhoiu saavutamiseks vältimatu,» ütles Pukk.

Tegemist on ühe osaga kokkuhoiukavast, mis hõlmab ka programmi tootmise vähendamist. TTV on alates juunikuust säästurežiimil ning ka sügishooaja algust lükatakse edasi, sõnas Pukk juuni alguses rahvusringhäälingule .

TTVs on saatejuhtidena ametis ka tuntud telenäod Anu Saagim ja Hannes Võrno , kes juhivad vastavalt jutusaateid «Puuduta mind!» ja «33 minutit». Kas koondamislaine võib mõjutada ka neid?

Kindlat vastust sellele küsimusele veel pole: kanali sügisprogramm saab selgeks paari kuu jooksul. «Nii Anu Saagimi kui ka Hannes Võrno saated on hetkel meie programmis ja vaatajate poolt väga hästi vastu võetud,» ütles Taavi Pukk Elu24-le.

Kuigi sügisprogrammi koostamise töö ning sellekohased arutelud ja läbirääkimised seisavad alles ees, andis Pukk lootust, et Võrno ja Saagim teleekraanilt ei kao. «Kindlasti on üheks prioriteediks jätkata nende saadete tootmist ja näitamist, mis on saanud vaatajate positiivse tagasiside ning kõrge vaatajanumbri,» põhjendas ta.