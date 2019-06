Russell Crowe loobus filmirollist, mis oleks talle toonud 100 miljonit dollarit

«Sain aru, et tegelikult ei soovinud režissöör Peter Jackson mind sellesse filmi, stuudio sundis teda minuga rääkima. Mu elus oli pärast «Gladiaatori» edu selline periood, kus kõik stuudiod mind tahtsid,» selgitas.

Crowe sõnul rääkis ta Jacksoniga telefoni teel Aragorni rollist ja ta sai Jacksoni häälest aru, et ta annaks selle rolli parema meelega mõnele teisele näitlejale.

«Minu instinktid ei petnud mind ja see, kes selle rolli lõpuks sai, oli Viggo Mortensen. Iga režissöör peaks saama valida just selle näitleja, kes tema arvates rolli sobib,» sõnas Crowe.

Crowe sõnas, et ta ei nuta seda raha taga ja tegelikult ei mõtle ta üldse sellele.

«See vahel tuleb intervjuudes esile, kuid see on minevik, millega ma ei tegele,» jätkas Crowe oma intervjuus.

Veel küsis intervjueerija temalt, et miks ta loobus 2000. aasta «X-mehed» Wolverini rollist.

«Kui ma ka oleksin selles rollis üles astunud, ei oleks ma olnud nii suurepärane nagu seda oli Hugh Jackman. See roll oli tema jaoks nagu loodud,» selgitas näitleja.

Crowe jätkas, et kui meenutada 2000. aasta filmi «Gladiaator», kus ta kehastas Vana-Rooma kindralit Maximus Decimus Meridiust, kellest sai kättemaksuhimuline gladiaator, siis oli ka selles viide hundile.

Crowe’i kõige värskem film on vestern «The True History of the Kelly Gang», mis räägib Austraalia kuulsast lindpriist Ned Kellyst.