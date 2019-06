Galerii ja video: eestlane võitis Soomes toimunud alastimaratoni ja plaanib Guinnessi rekordit!

Alastijooks Nakukymppi toimus Soomes Padasjokil juba 16ndat korda. Alastimaratoni distantsist võttis sel aastal osa viis inimest, samas kui põhidistantsi ehk kümmet kilomeetrit oli läbimas üle 120 inimese. Iseäranis populaarne on üritus pealtvaatajate seas, keda on radade ääres võistlejatele kaasa elamas mitu korda enam, kui jooksjaid endeid.



42 kilomeetrise maratoni võitis sel aastal eestlane Andres Jakovlev, kelle jaoks oli tegemist kümnenda maratoniga. «Mõtlesin, et võiks juubelijooksuks midagi erilist ette võtta ja nii me sõbraga koos läksime,» räägib alastimaratoni võitja Elu24le antud videointervjuus.

Termomeetrinäit näitas võistluspäeva hommikul kõigest 16 soojakraadi, kuid see ei takistanud inimesi end paljaks koorimast. «Olime kaks tundi varem kohal ja seal oli üks mees juba alasti istumas ning ootamas ees. Need olidki kummalised hetked, et oled juba alasti, aga jooks veel ei käi,» kirjeldab Andres. Tema sõnul oli alasti joostes Antiik-Kreekalik tunne. «Saunakultuur on tugev nii Soomes kui Eestis ja kui me oleme alasti segasaunas, siis miks ei võiks me olla alasti jooksurajal,» küsib Andres.