Video: noored olid suure raha eest nõus hakkama mõrvariteks

Põhitegija, 21-aastane Darin Schilmiller on oma koduosariigis Indianas vahi all ja ta loovutatakse lähiajal Alaskale.

Alaska prokurör Bryan Schroder sõnas teismeliste vanematele, et internet on kasulik ja selles on palju harivat, kuid on ka varjatud negatiivne pool, mis sunnib ettevaatlikkusele. Prokuröri sõnul peaksid vanemad oma laste intrenetikasutust rohkem kontrollima.