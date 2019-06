Lena Headey: «Troonide mängust» välja jäetud stseen oleks andnud hoopis teistsuguse lõpu

«Tegemist oli seitsmenda hooaja stseeniga, mille tõttu oleks Cersei saatus olnud teistsugune. Selles steenis on juttu Cersei lapsest ja lapse väidetavast kaotusest. Mulle see stseen meeldis, kuna minu silmis näitas see Cerseid teise nurga alt. Igatahes see stseen ei jõudnud vaatajateni,» sõnas näitlejanna.