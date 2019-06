Piltuudis: vene modell on hirmuäratavalt peenikeseks jäänud!

26-aastane modell ja vene räppari Timati endine pruut Alena postitas Instagrami peegliselfi, millel kannab valget kleiti. Modellil on Instagramis 6,5 miljonit jälgijat.

Küll aga ei kiitnudki kõik fännid tema hiljutist pilti taevani, vastupidi - pilt on sotsmeedias kogunud rohkelt negatiivset tagasisidet.

Nimelt kurdavad mitmed fännid, et modell on liiga peenike. «Mida sa endaga teinud oled?» jagab üks fännidest ahastust.

Teisalt arutlesid mõned fännid kommentaariumis, et ehk on modelli järsk kaalukaotus seotud sellega, et tema ekskallim Timati (35) saab uue pruudi Anastasia Reshetovaga (23) peagi lapse, vahendab Limon.