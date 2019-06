Räppar nublul jäi ülikool lõpetamata

Kuna nublu on suure osa kevadsemestrist veetnud välismaal, esinenud New Yorgis ja Šotimaal ning lindistanud ookeani taga ka uusi lugusid, võib spekuleerida, et haridustee jäi toppama just muusikukarjääri tõttu. Huvitaval kombel andis räppar aprillikuus välja loo «muusikakool», kus ütles, et ta on «essa vend, kes musakoolis jäi vist istuma».