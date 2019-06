Marilyn Jurman on sotsiaalmeediast väsinud

View this post on Instagram

Ma olen väsinud. Ma olen väsinud ja ma tegelikult ei oska isegi öelda, millest ma väsinud olen. Mõtlesin selle üle täna pikalt. Vahel ma tunnen, et kõige rohkem ma väsin ära teiste ootustele vastamisest. Ma väsin ära sellest, et ma pean valima mis sõnu öelda, et neid valesti ei tõlgendataks. Ma väsin ära täiusliku aja otsimisest, millal Instagrammi pilti postitada, et see rohkem like saaks. Ma väsin ära kellegi mängimisest, kes ma ei ole. Kas poleks tore, kui saaks sotsiaalmeedias ka jääda siiraks ja mitte muretseda, et see ilma meigita pilt sai nii palju vähem like, kui see meigiga pilt. See on lihtsalt nii tobe. Ja suts on häbi ka, et ma üldse taban ennast vahel nii mõtlemas. Tahaks lihtsalt olla. Igatahes aitäh @janne.ee imeilusa meigi ja foto eest. Vahel tahaks, et igal hommikul keegi teeks mind nii ilusaks 💚 Ja vahel tahaks, et ma saaksin ennast igal pildil just nii ilusana tunda, ka ilma meigita #yogamom #eionei #yogaoffthemat