Galerii: Sõru Jazzil astusid lavale mitmed Eesti muusika suurnimed

Festivalil särasid eriliselt naisartistid, kes said publiku sooja vastuvõtu osaliseks. Üks neist, Anna Pärnoja sõnas, et tal on Sõruga alati selline tunne, nagu läheks jõuluks koju. «See soojus, millega Pille ja Guido ning kogu terve tiim muusikuid vastu võtavad, on nii liigutav. See ongi selline tunne, et sa tead, et sind on oodatud ja sa kuulud sinna, nende inimeste keskele. Muusika mängib loomulikult kogu üritusel suurt rolli, kuid mulle tundub, et inimlikult on see selline kohtumiste ja juttude jätkamiste koht, mis on muusikaülene. Igal aastal ootan seda väga!»