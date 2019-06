Pildid ja video: Michael Jacksoni «imedemaa» hind on kolinal kukkunud

Jacksoni pereliikmete ja esindajate teatel sai muusik alles seal elades kogeda lapsepõlve, mis tal olemata jäi, kuna ta juba üsna varajasest east alates laulis pereansamblis The Jackson Five.

Investeerimisfirma Colony Capitla lasi selle villa renoveerida ja osaliselt ümber ehitada ning viimasel ajal on see müügis 31 miljoni dollariga (27,5 miljonit eurot).

Michael Jacksoni Neverlandi rantšo hind on langenud 100 miljonilt dollarilt 31 miljoni dollarini

Muusik Jackson ostis 1092 hektari suuruse rantšo 1987, makstes selle eest 25 miljonit dollarit (22 miljonit eurot), kuid ta investeeris sellesse veel miljoneid dollareid, et luua sinna lapsepõlve fantaasiamaailm. Ta andis oma kodule Peter Pani loo järgi nimeks Neverland.

Neverland oli Jacksoni kodu kuni 2006. aastani, mil teda süüdistati laste seksuaalses ahistamises ja vägistamises. Need juhtumid leidsid väidetavalt aset selles rantšos.

2007 teatas pank, et Jacksonil on jäänud 23 miljoni dollari pangalaenu osamaksed maksmata ja kui ta neid ära ei maksa, siis läheb see rantšo võlgade katteks ja müüakse maha.