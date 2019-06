Allan Roosilehe karistus küttis EKRE fännid kuumaks

«Kui tavapraktika järgi võetakse juhtimisõigus mingiks ajaks mitme kiiruseületamise tõttu, siis on arusaamatu, et kohtu otsuse järgi raadiohääl Roosileht sõidab igapäevaselt rahulikult edasi,» kirjutas 28-aastane poliitik Facebookis.

Madisoni arvates ei päde ka selgitus, et Roosilehel on vaja hommikul vara raadio hommikuprogrammis esineda. «Ah et on vaja igal hommikul kl 5 tööle sõita, nagu selgitas kohtus? Tööle saab taksoga ja koju juba ühistranspordiga. Tallinnas see ka tasuta,» pakkus poliitik lahenduse.

Madisoni sõbrad ja erakonna toetajad nõustusid poliitikuga ning heitsid samuti ette kohtuniku arusaamatult leebet otsust. «Minul tekkis ka küsimus, et miks mõned on võrdsemad kui teised,» imestab üks ebaõigluse üle.

Arutelus on EKRE fännid pakkunud lausa välja, et Roosileht sai kergema karistuse, kuna ei toeta EKREt. «Roosileht on teada EKRE kiruja oma eetris,» teadis üks rääkida ning väitis, et kerge karistuse taga on euromarksistid, kes on loonud omadele ringkaitse. «Ajuvaba, mismoodi Eesti kohtud «omadele» eeliseid võimaldavad...» nõustus teinegi.