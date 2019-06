Gorilla pistis 19 000 dollarit pintslisse

Loomaaia juht ja politsei kinnitasid, et ahv pani annetusraha pintslisse ning nad uurivad, kuidas raha ahvi kätte sattus.

Gorilla. Pilt on illustreeriv

Loomaaia töötajad märkasid raha kadumist arvates, et see varastati, kuid siis nägid nad paari rahatähte piirkonnas, kus elavad ahvid. Rahatükkide rida viis ühe suure isase gorillani.

Politsei sõnul on see kummaline intsident, sest tavaliselt on raha kinnises kastis, kuhu loomad juurde ei pääse.