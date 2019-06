Rootsi kaunitar pages Instagramist, kuna ajas maitsetu bikiinipildiga netirahva vihale

«See postitus võtab tänase sotsiaalmeedia põlvkonna hästi kokku,» kirjutas üks. «Ilmselt on see riisifarmer oma eluga rohkem rahul kui meie, kes ainult staatust taga ajame,» lisas teine.

Kriitikalaine sundis Schlateri sotsiaalmeediast lahkuma. Enne seda kirjutas ta Instagramis, et tema postitusest saadi valesti aru. «Ma olen teadlik oma privileegidest, olen tänulik kõigele, mis mu elus on, ning tunnustasin selle postitusega töökaid ja lahkeid indoneeslasi ega tahtnud olla lugupidamatu,» selgitas rootslanna.

Endine instastaar lisas, et on alati armastanud indoneeslasi ja nende kultuuri ning nende üldist suhtumist nii ellu kui inimestesse, kes nende riiki külastama on tulnud. «Ma töötasin pikalt, et koguda raha sellele reisile minekuks, kuna ma ei tule jõukast perest, kuigi nii võib sotsiaalmeediast tunduda,» selgitas Schlater.