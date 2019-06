Kohus otsustas: süüd tunnistanud Roosileht sai tingimisi vanglakaristuse ja võib autoga edasi sõita

Pühapäeval Tallinnas Koidula ja Faehlmanni tänava ristis ebaadekvaatseid manöövreid teinud ja sellega politseile vahele jäänud Roosileht jagas täna hommikul Star FMi hommikuprogrammis selgitusi ning käis kohtupingis.

Roosileht ei soostunud enne istungit ajakirjanikele kommentaare jagama, kuna rääkis juba kõik raadioeetris ära. Hommikul ütles ta, et kohtuotsus tuleb vastu võtta sirgeselgselt.

«Tõepoolest, see, mis mu hinge praegu kõige rohkem täidab, on kahetsus ja see, et inimesed annaksid andeks selle, mille ma olen korda saatnud,» ütles Roosileht raadios.

Ka sõnas Roosileht, et põhjendust sellele kõigele ei olegi olemas. «Kui sa midagi niisugust ebameeldivat teed ja see on su elu kõige halvem päev, siis õigustada siin midagi ei ole.»

Roosileht ütles ka kohtus, et kahetseb tehtut ja suhtub sellesse «äärmiselt suure põlgusega». Raadiohääl avaldas lootust, et saab juhtunu minevikku jätta ja selle heastada. «Inetu lugu, ikka kahetsen. Ma ei tunne ennast hästi ja ma ei oska muud midagi öelda,» rääkis Roosileht kohtupingis.

Roosilehte süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvi 424 lõike 1 alusel, s.o mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis ettevaatamatusest. Selle eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Roosileht tunnistas ennast kohtus täielikult süüdi ja nõustus lühimenetlusega.

Kohtus mainiti ka võimalust raadiohääl lubadest ilma jätta. Roosilehe sõnul on talle auto väga oluline, kuna peab hommikul kella viiest raadio hommikuprogrammis kohal olema.

Roosileht sai load 1977. aastal, nii et on sõitnud üle 40 aasta. Raadiohääl palus istungil, et juhilubasid ei võetaks pikaks ajaks ära. Ka prokurör möönis, et mehele on võimalik määrata raskem põhikaristus ja selle arvelt lisakaristus rakendamata jätta.

Roosileht on varem jäänud vahele kiiruseületamisega, sellest on möödas aasta. Karistus kustub 17. augustil.

Prokurör nõudis karistuseks kuus kuud vangistust, nõustudes vähendama seda nelja kuu peale aastase katseajaga. See tähendab, et kui Roosileht järgmise aasta jooksul seadust ei riku, ei lähe karistus täitmisele.

Kohus nõustus prokuröri ettepanekuga ning kuna Roosilehe karistusregister on praktiliselt tühi, ei kohandata lisakaristust. See tähendab, et raadiohääl saab edaspidigi varahommikuti autoga tööle sõita.

Roosilehele määrati 3 kuud ja 28 päeva vangistust, mis ei lähe täitmisele, kui ta ei pane järgneva 13 kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg algab täna, 18. juunil. Roosileht peab maksma riigituludesse 450 eurot.