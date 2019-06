Kas Bradley Cooper järgnes Irina Shaykile New Yorki?

17. juunil nähti New Yorgis ka 44-aastast Bradley Cooperit, kes väidetavalt sammus 33-aastase Shayki ja tütre elukoha suunas, teatab dailymail.co.uk.

Väidetavalt leppisid Cooper ja Shayk kokku, et laps saab olla koos nii ühe kui teise vanemaga.

Shayk lahkus mehe juurest pärast seda, kui aina võimsamalt hakkasid levima jutud, et Cooperil tekkis filmi «A Star Is Born» võttel suhe lauljanna Lady Gagaga, kes mängis selles filmis naispeaosa.

Lady Gaga ja Cooperi kuum duett 24. veebruaril Oscari-galal tekitas kõlakatelaviini, et need kaks on vist salapaar. Lady Gaga eitas suhet, Cooper ei vaevunud midagi kommenteerima.