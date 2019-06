Galerii: Suures Õunas ikka juhtub! New Yorgis kogunesid inimesed meelt avaldama täitsa paljalt

Laupäevast üritust korraldas kehakunstnik Andy Golub, kes on tuntud oma erakordsete kehamaalingute poolest.

Väljaanne Daily Star vahendab, et Golub on sarnast protesti korraldanud Times Square'il ka mõne aasta eest.

Kunstniku sõnul elame me maailmas, «mis on väga lahknev». Tema arvates on inimestel tegelikult palju rohkemat ühist kui erinevat.